Francuskie śniadanie – petit-déjeuner

Ponoć pewien austriacki piekarz miał uchronić swoje miasto przed najazdem Turków, a w zamian za to tylko jemu pozwolono wypiekać maślane rogaliki, oficjalny przepis powstał w 1839 r. Jednak to właśnie Francja na swoich kulinarnych sztandarach ma to wyjątkowe pieczywo i od 1920 r. rogalik jest uznany za jej symbol oraz jest narodowym produktem kraju nad Sekwaną. Skąd dokładnie pochodzi nazwa rogalika croissant?