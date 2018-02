"Nie przyłączę się do chóru ludzi, którzy 5 min po zdarzeniu wiedzą, kto jest winny". Rzecznik prezydenta o wypadku

Łapiński zapewnił, że prezydent Duda zareagował "spokojnie" na całe zdarzenie. – Cała wizyta w Małopolsce była kontynuowana – mówił.

– Wydarzyło się, co się wydarzyło. Komunikat SOP mówi, jaka sytuacja miała miejsce. Nie zagrażała życiu osób ani zdrowiu ochranianych. Mogę tylko tyle powiedzieć, zdać się na to co mówi SOP – stwierdził Łapiński.

Rzecznik zapewnił, że nikt nie lekceważy całej sytuacji.

– Nie można takiej sytuacji bagatelizować, ale nie zapiszę się do chóru tych specjalistów, którzy już 5 minut później po tym zdarzeniu wiedziało co się stało, kto jest winny, itd. Teraz są odpowiednie procedury SOP, które będą to wyjaśniać – zapewnił.

