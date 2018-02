Rzecznik rządu: Premier rozlicza każdego ministra. Przegląd resortów pod koniec roku

– Premier rozlicza każdego ministra i wiceministra z wykonanej pracy – zapewniła Kopcińska.

Rzecznik rządu zapewniła, że premier nie wyklucza możliwości zmniejszenia liczby resortów.

– Wszyscy ci, którzy są w rządzie, mają wykonać to, co zostało im powierzone do zrobienia. Jeśli okaże się, że może to być dokonane mniejsza liczbą ministrów, to takie decyzje zapadną. Cały proces decyzyjny premiera jest transparentny, na każdym kroku informuje opinię publiczną o decyzjach –przekonywała.

