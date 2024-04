Lech Wałęsa trafił do szpitala

Informację o pobycie w szpitalu przekazał w sobotę za pośrednictwem mediów społecznościowych sam Lech Wałęsa.

Niepokojący wpis Lecha Wałęsy. Były prezydent znów w szpitalu

"I znowu mnie trafiło!" – napisał na Facebooku. Do wpisu załączył zdjęcie ze szpitala, na którym widzimy, że jest on podłączony do aparatury monitorującej pracę serca.

Były prezydent nie zdradził powodu hospitalizacji. Nie wiadomo więc, na ile poważne są jego problemy ze zdrowiem. O informację w tej sprawie portal o2.pl zwrócił się do syna polityka, Jarosława Wałęsy. Ten jednak nie był skory do rozmowy na ten temat.

– Nie komentuję – uciął Jarosław Wałęsa.

Kolejna hospitalizacja w przeciągu pół roku

To nie pierwsza hospitalizacja Lecha Wałęsy w ostatnich miesiącach. Ledwie w grudniu ubiegłego roku były prezydent trafił do szpitala w związku z ciężkim przebiegiem COVID-19.

Był to drugi raz kiedy dopadł go wirus. Poprzednio zakaził się nim w styczniu 2022 roku. Były prezydent nie mógł wówczas uwierzyć, że doszło do tego po trzykrotnym zaszczepieniu.

Problemy zdrowotne Lecha Wałęsy

Wpis zamieszczony przez byłego prezydenta mógł poważnie zaniepokoić jego sympatyków. Nie jest tajemnicą, że Wałęsa, który we wrześniu skończy 81 lat zmaga się z wieloma schorzeniami. Polityk choruje na cukrzycę typu 2. W 2021 roku doszło nawet do tego, że trafił do szpitala z powodu stopy cukrzycowej, która jest bardzo poważnym powikłaniem, mogącym skończyć się amputacją kończyny. W związku z problemami kardiologicznymi byłemu prezydentowi wszczepiono rozrusznik serca. Także w roku 2021 przeszedł pomyślnie operację wymiany baterii w nim.

