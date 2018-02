Komisja etyki podjęła decyzję ws. słów Kaczyńskiego

Sejmowa komisja etyki zajmowała się dziś wnioskiem Ryszarda Petru o ukaranie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za słowa które padły z mównicy sejmowej w lipcu ubiegłego roku w czasie debaty nad reformą sądownictwa. Chodzi o wypowiedz o "zdradzieckich mordach".

Były premier nie stawił się na dzisiejszym posiedzeniu, jednak Komisja podjęła decyzję w jego sprawie. O to, jaka to decyzja pytany był Krzysztof Mieszkowski. – Zgodnie z regulaminem Sejmu nie mogę tego powiedzieć. Została podjęta decyzja większością głosów. Proszę mnie więcej nie pytać, ponieważ powiedziałem wszystko, co mam do powiedzenia. Osobiście głosowałem za ukaraniem, nie mogę powiedzieć jaką decyzję podjęli posłowie – poinformował Krzysztof Mieszkowski. Wypowiedz polityka cytuje portal 300polityka.pl.

Polityk Nowoczesnej podkreślił, że członkowie Komisji źle reagują na kolejną absencję Kaczyńskiego.

"Niszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami"

W lipcu, po wielogodzinnej debacie w Sejmie nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym miało miejsce zaskakujące wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Polityk w odpowiedzi na ataki opozycji oraz powoływanie się na słowa jego brata śp. Lecha Kaczyńskiego zwrócił się z mównicy do opozycji. – Ja bez żadnego trybu. Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego śp. brata. Niszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami – mówił Kaczyński.