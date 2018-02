Holokaust to "fejm"? Skandaliczna wypowiedź Madajczaka u Kuźniara

Kuźniar dopytywał swojego gościa, czy tym „żalem” powoduje chęć, „żeby taki fejm był jednak?”, na co Madajczak odparł twierdząco.

– Powiem jeszcze jedną rzecz: Jezus nie był Polakiem. Nie ważne co się uchwali. Niektóre rzeczy po prostu trzeba zaakceptować. Czasami jesteś drugi – kontynuował swój wywód.

– Jezus? Przecież to typowo polskie imię – ironizował w odpowiedzi Kuźniar.

Madajczak uznał, że Polacy żałują, iż to nie ich dosięgnął holokaust, gdyż przez to nie mogą być narodem wybranym. – To takie amerykańskie. Drugi jest przegrany, a my jesteśmy drugim [narodem wybranym – przyp. red.]. – stwierdził redaktor NaTemat oraz Aszdziennika.

Madajczak dodał, że na Twitterze zamieścił zdjęcie flag Polski i Izraela, aby zamanifestować przyjaźń pomiędzy dwoma państwami oraz wskazać, że „tam też są nasze korzenie”. Po chwili jednak dodał, że chciałby mieć „bogatsze etniczne tło, ale tak chyba nie jest”.

Czytaj także:

Applebaum: Pierwsza Dama nie chce o tym mówić, ale ma żydowskie korzenieCzytaj także:

Szewach Weiss o napięciu na linii Polska-Izrael: To jest nasz wspólny, polsko-żydowski problem