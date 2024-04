Nowy program w Kanale Zero. Debiut byłej gwiazdy TVP

Pod koniec marca serwis Press.pl podał, że Arleta Bojke żegna się z publicznym nadawcą po 20 latach pracy. W ostatnich latach dziennikarka należała do redakcji zagranicznej TVP, zajmowała się m.in. tematyką wschodnią. W latach 2010–2013 była korespondentką TVP w Moskwie, później reporterką "Wiadomości" TVP1, odpowiadała także za materiały do "Panoramy" TVP2 i tworzyła treści na potrzeby stacji TVP Info. Dziennikarka jest również autorką książki "Władimir Putin. Wywiad, którego nie było". W styczniu założyła kanał na YouTube, który nazwała "Koniec Świata". Traktuje on o rosyjskiej polityce i propagandzie. Obecnie ma ponad 2 tysiące subskrypcji.

Niedługo po tym, jak poinformowano o odejściu Arlety Bojke z Telewizji Polskiej, Krzysztof Stanowski zamieścił post w mediach społecznościowych, w którym oficjalnie powitał nową koleżankę. "Od kwietnia dołączy do nas znakomita dziennikarka, Arleta Bojke. Bardzo cieszę się na myśl o tej współpracy" – napisał.

Nowy program w Kanale Zero. Debiut Arlety Bojke w nowej pracy

W niedzielę w Kanale Zero pojawił się pierwszy odcinek nowego programu "Świat od Zera". Jako prowadząca zadebiutowała w nim Arleta Bojke.

"Czas na premierę naszego nowego programu – Świat od Zera! Zamiast ścigać się na podawanie wyrwanych z kontekstu informacji, przedstawiamy w nim pełen obraz zdarzeń. Nie boimy się niepopularnych opinii i zwracamy uwagę na to, co naszym zdaniem niesłusznie nie przebiło się w innych mediach" – napisano w poście na X na profilu Kanału Zero.

Gośćmi Arlety Bojke w pierwszej odsłonie nowego formatu byli: dr hab. Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kacper Rękawek z Międzynarodowego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu w Hadze, ekspert ds. Chin Radosław Pyffel oraz Marcin Firlej – twórca bloga i podcastu "Ameryka dla Zaawansowanych".

W związku z nową rolą parę słów napisała na X również sama Arleta Bojke.

"Dużo pracy, stresik i lekka trema – czyli wszystko, co powinno być przed premierą. Tydzień na świecie! (...) Każdy konstruktywny feedback mile widziany" – czytamy w jej wpisie.

