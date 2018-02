Scheuring-Wielgus: Zmiana lidera była błędem. Czas na podsumowanie 100 dni Lubnauer

Posłanka przyznała, że w szeregach partii widać duże zaniepokojenie wywołane wynikami, jakie partia uzyskuje w ostatnich sondażach. „Sondaże pokazują pewien trend” – mówi, dodając, że „w momencie, kiedy sondaże idą w dół nie można zaklinać rzeczywistości i mówić, że jest wszystko dobrze, tylko zastanowić się nad tym, gdzie zostały popełnione błędy i wyciągnąć wnioski”.

Zdaniem posłanki złe wyniki Nowoczesnej są przede wszystkim spowodowane głosowaniami w sprawie projektu dotyczącego aborcji oraz ustawy o IPN.

Czas na podsumowanie?

Scheuring-Wielgus przyznała, że być może nadszedł czas na pierwsze podsumowanie tego jak Katarzynie Lubnauer udało się wpasować w rolę przewodniczącej. „Zawsze powinno dochodzić do takich podsumowań, bo one są dobre do tego, aby ewentualnie coś skorygować” – mówi posłanka.

