Kolizja limuzyny prezydenta. Kierowca przyznał się do winy

Kierowca miał również poinformować, że gdy jechał przez centrum Krakowa, to rozpętała się gwałtowna śnieżna burza, co znacznie ograniczyło mu widoczność. Dlatego miał najechać na separator.

Do zdarzenia doszło, gdy auto wjeżdżając na most Powstańców Śląskich z ulicy Starowiślnej, najechało na separator oddzielający pasy ruchu od torowiska tramwajowego. Samochód uderzył w betonową przegrodę i nie mógł dalej jechać. Prezydent przesiadł się do innego auta i pojechał w dalszą drogę.

Kolizja prezydenckiej limuzyny w Krakowie