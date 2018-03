Terlecki do opozycji: Wy chcecie pakiet demokratyczny? Nic z tego

Terlecki odniósł się do apeli opozycji o normalną debatę. – To debata, co tu robicie, regularnie przy niemal każdym posiedzeniu? – ironizował.

– Opozycja mówi o pytaniach, jak mieszacie oświadczenia z pytaniami i udajecie że zadajecie pytania, a w rzeczywistości wygłaszacie oświadczenia. Pamiętacie jak było za waszej władzy? Ile czasu miała opozycja, ile my mieliśmy czasu na zadawanie pytań, na wypowiedzi z tej mównicy. Zapomnieliście? Pakiet demokratyczny – mówiliśmy o nim wtedy, gdy funkcjonował jeszcze normalny Sejm i normalna opozycja – mówił Terlecki.

