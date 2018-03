Żołnierze WOT uratowali kobietę z płonącego domu

Kpr. Szymon Urbaniec i st. szer. Dawid Wartoń służący w 32. Batalionie Lekkiej Piechoty w Nisku, jadąc z Przemyśla do Niska i przejeżdżając przez miejscowość Duńkowiczki zauważyli, że z jednego z domów unosi się dym. Natychmiast zatrzymali się, by przystąpić do gaszenia pożaru. Jak się okazało, w domu na piętrze znajdowała się starsza kobieta, która wołała o pomoc.

Żołnierze rozpoczęli akcję ratunkową i wydostali z płonącego budynku kobietę oraz jej psa. Następnie kontynuowali gaszenie pożaru za pomocą gaśnic będących na wyposażeniu wojskowego samochodu ciężarowego, aż do pojawienia się zastępów Państwowej Straży Pożarnej.