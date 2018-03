Wyszkowski: Narracja ws. Marca ’68 zdominowana przez środowisko Michnika

Niedawno władze Uniwersytetu Warszawskiego zdecydowały, by nie dopuścić Ireny Lasoty do organizowanej na uczelni debaty z udziałem Adama Michnika. 50 lat temu podczas wiecu na UW, to właśnie Lasota odczytała petycję wzywającą do przywrócenia na uczelnię Adama Michnika. Jednak później go krytykowała.

– Została oddana „Gazecie Wyborczej”, ale IPN robi na ten temat również własne kwerendy, tego jest bardzo dużo. To kwestia tylko tego, co się pokazuje: różne telewizje, pisma pokazują różne rzeczy – powiedział Wyszkowski o narracji dot. Marca '68.