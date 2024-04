Film o Jarosławie Kaczyńskim. "Bez hejtu i bez wazeliny"

Stacja Telewizja Media Narodowe pracuje nad produkcją filmu dokumentalnego o Jarosławie Kaczyńskim. Piotr Barełkowski, prezes TVMN zapewnia, że będzie to obiektywny i niezależny obraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Film o Jarosławie Kaczyńskim. Telewizja narodowców zbiera środki

Za produkcję ma odpowiadać publicystyczna stacja TVMN, a reżyserem będzie Piotr Barełkowski. W przeszłości reżyserował takie filmy jak: "Krzywda", "Pyrlandski łącznik", "Sen umysłu" czy "Litewski węzeł". Brał udział także przy produkcji filmu "Ogniem i mieczem".

TVMN stara się pozyskać środki na sfinansowanie produkcji. W tym celu zorganizowano zbiórkę na portalu zrzutka.pl. Szacowane koszty to około 150 tys. zł. Zbiórka potrwa jeszcze 137 dni.

Barełkowski: Bez hejtu i bez wazeliny

Jak zapowiada Barełkowski, który od niedawna prezesem TVMN, film ma być pozbawiony "hejtu i wazeliny".

– Przygotowujemy coś wyjątkowego. Poza systemem i poza budżetami mediów związanych z jakimikolwiek partiami politycznymi – zapewnia.

– Polakom należy się całkowicie bezstronny portret Jarosława Kaczyńskiego, nazywanego przez niektórych naczelnikiem, przez innych prezesem. Chcemy przedstawić wszystkie niewygodne dla tej postaci fakty oraz komentarze. Opowiemy również o jego obiektywnych osiągnięciach, jeśli takie pojawią się w filmie. Nie mamy żadnej tezy, poza jedną – chcemy stworzyć niezależną produkcję o bodaj najważniejszej postaci polskiej polityki ostatnich 50 lat – podkreśla Barełkowski.

– To wielki problem, że dotąd nikt nie podjął się takiego zadania. Bez wsparcia zwykłych Polaków nam się to nie uda, dlatego liczymy na wsparcie. Liczy się każda złotówka – dodaje i zachęca do udziału w zbiórce.

