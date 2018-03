Michał Dworczyk kandydatem PiS na prezydenta Warszawy?

Dziennik powołuje się na swoje źródła na Nowogrodzkiej. Według dziennikarzy tego tytułu, za kandydaturą Michała Dworczyka opowiada się sam premier Mateusz Morawiecki.

Pytani o tę kwestię politycy Prawa i Sprawiedliwości zaprzeczają, jakoby padła taka propozycja. Oficjalnie zaprzeczył temu sam zainteresowany - Michał Dworczyk. Polityk mówił o tym na antenie Radia Plus. Jak stwierdził, nie otrzymał takiej propozycji i obecnie koncentruje się na pracy w Kancelarii Premiera.

O tym, że kandydatura Dworczyka jest rozważana pisała wcześniej na łamach najnowszego numeru tygodnika "Do Rzeczy" Kamila Baranowska: "PiS wciąż ostatecznie nie zdecydował, kogo wystawi do rywalizacji w stolicy. W grze są dwa nazwiska – marszałka Stanisława Karczewskiego i właśnie Patryka Jakiego. Z naszych informacji wynika, że Mateusz Morawiecki widziałby tam kogoś innego, człowieka ze swojego najbliższego otoczenia – Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera. Trudno będzie mu to jednak przewalczyć, bo choć Dworczyk w ostatnim czasie mocno

zwiększył swoją obecność w mediach, to nadal jest postacią mało popularną i kompletnie nierozpoznawalną".