"Trzeba to było robić po Okrągłym Stole". Morawiecki o degradacji komunistycznych generałów

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się ustawą o pozbawianiu stopni wojskowych. Przepisy mają umożliwić degradację komunistycznych generałów – Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, a także innych oficerów, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

Do sprawy odniósł się dziś na antenie RMF FM marszałek senior Kornel Morawiecki. – Trzeba było to robić po transformacji, po Okrągłym Stole. Teraz można degradować, ale to są trochę takie popłuczyny, to nie jest istotna sprawa. W ten sposób może jeszcze zdegradować Suworowa, który zrobił rzeź Pragi. To nie o to chodzi – ocenił polityk.

Pytany o argumentację inicjatorów, że degradacja ma być pewnym symbolem, przewodniczący koła Wolni i Solidarni stwierdził: "I to rozumiem. Ale z drugiej strony to jest taki trochę spóźniony symbol". Zdaniem Morawieckiego jest to dziś "średnio potrzebna".