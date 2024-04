Kosiniak-Kamysz i Hołownia o związkach partnerskich. "Moje zdanie w tej sprawie jest jasne"

– U nas jest wolność światopoglądowa. To zostało wyrażone nawet podczas ostatniego głosowania nad zasadami przerywania ciąży. Każdy miał wolność swojego wyboru i to jest podstawa funkcjonowania PSL od lat w polityce. Uważamy ją za bardzo dobrą – oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Tłumaczył, że "dzisiaj nie ma żadnej ustawy zgłoszonej" i dodał, że "to nie jest objęte żadną umową koalicyjną".

– Zakres tematyki jest bardzo szeroki, bo czym innym jest sprawa dziedziczenia i dostępu do informacji medycznej, i uważam, że tutaj ogromna większość w poszczególnych klubach, nawet nie tylko tworzących koalicję, o tym też mówił kiedyś pan prezydent Duda, byłaby za – stwierdził lider PSL.

– Dla nas sprawa przysposobienia i adopcji (dzieci przez pary jednopłciowe – red.) nie jest do zaakceptowania i nie będziemy za nią głosować – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Co z ustawą o związkach partnerskich? Kosiniak-Kamysz i Hołownia komentują

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że nie może wypowiadać się w tej sprawie za cały klub Polski 2050. – Przyznaję, takiej dyskusji jeszcze nie przeprowadziliśmy, a mamy taką zasadę u nas w klubie, że wszyscy głosują zgodnie ze swoim sumieniem, a nie zgodnie z sumieniem przewodniczącego – oświadczył.



– Natomiast wydaje mi się z rozmów, które przeprowadziłem, że większość z nas w Polsce 2050, jeśli nie wszyscy, będzie za taką ustawą o związkach partnerskich – dodał. Zaznaczył, że ta kwestia "nie jest przedmiotem umowy koalicyjnej z PSL".

– Ja sam będę za taką ustawą głosował, mam tylko jedną małą prośbę. Ja jestem odpytywany ze związków partnerskich i stosunku do nich, odkąd wszedłem do polityki. Niechże wreszcie ktoś położy ustawę w tej sprawie, bo to jest tak, jak z wieloma innymi rzeczami. Każdy mówi, że to już powinno być, wszyscy pomstują na tych, którzy są przeciwko, a nie było jeszcze ustawy, którą ktoś by położył na stole i rzeczywiście pozwolił nam się za tym lub przeciwko temu opowiedzieć – argumentował.

– Moje zdanie w tej sprawie jako posła jest jasne. Jeżeli będzie taka ustawa, będę za taką ustawą głosował – zadeklarował lider Polski 2050.

