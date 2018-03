"Nie w moim imieniu". Janda, Holland i Sienkiewicz w klipie przeciwko polityce historycznej rządu dot. Holokaustu

W sieci pojawił się film "Nie w moim imieniu / Not in my name", w którym aktorzy, celebryci i politycy odcinają się od "prowadzonej przez polski rząd polityce historycznej w sprawie Holokaustu". Akcję zapoczątkował były minister spraw wewnętrznych z rządu PO Bartłomiej Sienkiewicz, a w klipie wystąpiła m.in. Agnieszka Holland oraz Krystyna Janda.

Oprócz Jandy i Holland w klipie występują m.in. Małgorzata Żochowska oraz Paweł Potoroczyn. Podczas trwania filmu pojawiają się naprzemiennie 2 napisy: "Polski rząd chce ustawą kontrolować historię Polski, przy protestach ofiar Holokaustu” oraz "Polski premier uważa, że Żydzi byli współsprawcami Holokaustu". Napisy pojawiają się zarówno w języku polskim jak i po angielsku. Sami twórcy mówią, że „Nie w naszym imieniu” to "akcja społeczna przeciwko prowadzonej przez polski rząd polityce historycznej w sprawie Holokaustu". Cel akcji? Pokazać, że "nie wszyscy zidiocieli" Paweł Wroński z "Gazety Wyborczej" twierdzi, że ruch powstał, aby "w chwilach upadku udowodnić, że nie wszyscy w Polsce zidiocieli pod władzą PiS". Akcję zapoczątkował kilka dni temu Bartłomiej Sienkiewicz. „Po prostu skrzyknęliśmy się w kilka osób żeby zareagować na sytuację, w której jedynym komunikatem, jaki "wychodzi” z Polski do zachodniej opinii publicznej, do naszych sojuszników z USA, Izreala, UE, jest głos polskiego rządu. Głos, który tak naprawdę również przypisuje Żydom współsprawstwo Holokaustu, który zaprzecza oczywistym faktom historycznym, a w gestach symbolicznych emanacją tego głosu jest złożenie przez premiera Morawieckiego wieńca na płycie pamiątkowej poświęconej Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ, która kolaborowała z Niemcami” – twierdził Sienkiewicz w wywiadzie udzielonym portalowi NaTemat.