"Polska PiS nie jest krajem praworządnym". Platforma znowu uderza w Polskę

Większością 422 głosów, Parlament Europejski poparł w rezolucji działania KE wobec Polski ws. praworządności, a wcześniej europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

"Polska PiS nie jest krajem praworządnym"

Komentując decyzje PE, europosłowie Platformowy Obywatelskiej zwołali konferencję prasową, na której podkreślili, że chociaż "w ostatecznym głosowaniu nie głosowali ws. rezolucji i uruchomienia art. 7", zrobili to tylko dlatego, że "konsekwencje płaci cała Polska, za nadużycia i grzechy rządzących".

– Polska PiS nie jest dziś państwem praworządnym, oddala się od serca Europy. Rząd PiS otwiera czarną kartę w historii Polski. Zgodnie z ustaleniami z EPL nie wzięliśmy udziału w głosowaniu ws. uruchomienia art. 7. Polacy nie mogą płacić za grzechy PiS – mówił europoseł Lewandowski.

– To kolejny tydzień wstydu za rządzących Polską, ale usłyszeliśmy też piękne słowa o Polsce jako kraju który inspirował na drodze do wolności i słowa – wypowiedziane w różnych językach – o nadziei, że Polska wróci do serca Europy jako kraj demokratyczny i praworządny. Polska PiS dzisiaj nie jest krajem praworządnym. Jest coraz dalej z uwagi na łamane zasady UE od serca UE i dlatego wdrożenie procedury przeciw Polsce, rządzącym Polską jako pierwszemu krajowi w dziejach UE otwiera czarną kartę dziejów europejskich. To wdrożenie jest uzasadnione, art. 7 jednak nie kończy się na stwierdzeniu braku praworządności, co jest oczywistym stwierdzeniem. Nosi skutki brzemienne dla całej Polski, bo nie ma w arsenale UE sankcji, które mogłyby karać sprawców wycinki w Puszczy Białowieskiej czy zachwiania niezawisłością polskiego sądownictwa. Gdyby takie kary były, mielibyśmy pełną jasność sytuacji. Ale sytuacja jest nowa i żadna delegacja narodowa w parlamencie nie stanęła jeszcze przed taką sytuacją i żadnej tego nie życzę – dodał polityk.

