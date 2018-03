Poseł PO pokazuje w Sejmie zaskakujące zdjęcia. Wąsik: Wystąpię na drogę sądową

– Jeśli ktoś sugeruje osobie, która ma rodzinę i dzieci, skłonności homoseksualne, ja wystąpię na drogę sądową – zapowiada minister służb specjalnych Maciej Wąsik, w odpowiedzi na zarzuty stawiane mu przez posła PO.

Sprawa dotyczy zdjęcia, które Olszewski pokazał na sali sejmowej w środę. Jego zdaniem na zdjęciu Maciej Wąsik całuje się z innym mężczyzną. Z kolei na kolejnej fotografii przedstawionej przez posła PO minister ma się „tulić” do innego mężczyzny.

Do pokazania zdjęć doszło, gdy Paweł Szrot przedstawiał informację bieżącą "w sprawie niewyjaśnionych dotąd powiązań ministra koordynatora służb specjalnych, jego zastępcy oraz szefa CBA z osadzonym obecnie w areszcie śledczym byłym wiceszefem Biura Gospodarki Nieruchomości w Urzędzie m.st. Warszawy, który odpowiadał za decyzje w postępowaniach dotyczących zwrotów znacjonalizowanych warszawskich nieruchomości".

– Ja nie wnikam, kim jest ten pan. Następnego dnia, jak wskazują na to daty, panowie już w negliżu się do siebie tulą. Nie wiem, czy to ten sam pan, ale na pewno nie ta sama impreza - mówił Olszewski prezentując zdjęcia w Sejmie RP.

Wąsik skomentował również materiał wyprodukowany przez telewizję TVN. „W telewizji TVN pojawił się materiał sugerujący moją orientację homoseksualną. To uderzenie nie tylko we mnie, ale przede wszystkim w moją Rodzinę” – czytamy w oświadczeniu. "To przekroczenie wszelkich dopuszczalnych norm debaty publicznej" – uważa Wąsik.

Sam Olszewski dodaje, że "nie o orientację seksualną ministra Macieja Wąsika chodzi, a o bezpieczeństwo państwa". Poseł twierdzi, że orientacja seksualna nie ma dla niego znaczenie i "nie dyskredytuje w żadnym wymiarze".