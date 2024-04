TOK FM nie płaci kary. Świrski: Zwróciłem się do Urzędu Skarbowego

"Podjąłem decyzję przekazania do windykacji przez Urząd Skarbowy należności budżetowej w postaci kary nałożonej na spółkę Inforadio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (TokFM), ponieważ pomimo upomnienia nie wpłaciła kwoty 88 tys. zł (sprawa języka nienawiści w programach TokFM)" – napisał na portalu X Maciej Świrski.

twitter

"Prawo obowiązuje wszystkich, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji egzekwuje wykonania prawa w mediach" – podkreśla przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Szef KRRiT nałożył grzywnę na nadawcę TOK FM pod koniec stycznia br. za treści w pięciu audycjach. Według Macieja Świrskiego pojawiły się tam "m.in. sformułowania znieważające, poniżające i naruszające godność najważniejszych osób w państwie, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej".

"Znalazły się tam również wypowiedzi ośmieszające i wyszydzające niektóre osoby i grupy społeczne, co w konsekwencji mogło budzić w stosunku do nich niechęć bądź wrogość. Stosowane były również określenia noszące znamiona mowy nienawiści m.in. poprzez używanie tzw. zooinwektyw. W audycjach tych doszło do wielokrotnego naruszenia zasad zawodu dziennikarskiego, takich jak rzetelność i staranność zawodowa, a także do rozpowszechniania treści naruszających prawa innych osób oraz propagujących zachowania dyskryminacyjne ze względu na poglądy polityczne" – uzasadniono karę.

Kłopoty TVN. Do spółki wkroczy komornik

W ubiegłym tygodniu przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski poinformował, że kierowany przez niego organ zamierza odzyskać ponad 0,5 mln złotych, które TVN powinien wpłacić w związku z nałożeniem kary za emisję reportażu "Franciszkańska 3". Stacja nie uiściła opłaty w wymaganym terminie. Teraz do sprawy włączy się komornik.

"Ponieważ nadawca TVN SA nie uiścił w terminie kary pieniężnej w wysokości 550 tys. zł wymierzonej za naruszenie art 18 ust. 1 i 2 ustawy o rtv w audycji »Franciszkańska 3« podjąłem decyzję o windykacji dla Skarbu Państwa należności budżetowych od ukaranej" – napisał Świrski na swoim koncie na platformie X.

Czytaj też:

Kara dla TVN już na koncie KRRiT. Interweniował komornik