"Chcę podziękować całej grupie lewactwa". Tarczyński odpowiada krytykom

– Chcę podziękować całej grupie lewactwa i lewackim mediom, które podważały bohaterstwo mojego dziadka, co zmusiło mnie do tego, aby zbadać całą sprawę ponownie i to w IPN – mówi poseł Dominik Tarczyński, który w ten sposób odpowiada krytykom.

Poseł PiS od dawna szczyci się swoim dziadkiem, który był komendantem Narodowych Sił Zbrojnych. Jednak w ostatnim czasie, wiele osób zarzucało kłamstwo Tarczyńskiemu ws. przeszłości dziadka. Poseł PiS postanowił więc zweryfikować fakty, czego dowodem są dokumenty, które udostępnił na Twitterze.