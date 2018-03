Prezydent: Żołnierze Wyklęci nie zgodzili się ze zdradziecką władzą

– Chcieli ich zniszczyć, ale to się komunistom nie udało. Nie udało się to mordercom, dlatego że pamięć ludzka pozostało twarda i wierna. Wierna tym, którzy walczyli za Ojczyznę do samego końca, którzy nigdy nie pogodzili się z tym, że nie jest państwem suwerennym, że cudzy bagnet przebija naszą Ojczyznę, a obcy dyktuje w niej prawo – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas Apelu Pamięci z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Prezydent podkreślił, że komuniści za wszelką cenę starali się zniszczyć pamięć o Żołnierzach Wyklętych. – To dlatego zabijali ich skrytobójczo, to dlatego zakopywali ich bez nagrobków, poniżali ich, ubierali w faszystowskie-niemieckie mundury. Próbowali wymazać ich imiona, poniżali ich rodziny zadając im najstraszliwsze ciosy, bo takim ciosem jest nie wiedzieć, gdzie leży twój ojciec czy mąż – mówił. – Nigdy nie zgodzili się ze zdradziecką władzą. Nie zgodzili się nawet za cenę życia i wielu z nich te życie oddało, ale to dzięki ich krwi, wierności, żołnierskiej przysiędze Polska znów jest suwerenna, znów jest dumna, także dumą swoich żołnierzy. Dziś czcimy ich, czci ich wolna Polska, czci ich młodzież urodzona w wolnej Polsce, dumna ze swoich bohaterów, szukająca ich i gloryfikująca ich pamięć. Dziś ich czyn bitewny jest upamiętniony tutaj, na najważniejszym dla Polaków i polskich żołnierzy monumencie – powiedział Andrzej Duda.