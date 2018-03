"Jesteśmy dziś na Rakowieckiej, by oddać hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia". List prezesa PiS

„Jesteśmy dziś na Rakowieckiej, by oddać hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia, ale też by przywrócić im sprawiedliwość, by przywrócić różnicę między dobrem a złem” – napisał w liście do uczestników obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Poseł PiS Andrzej Melak odczytał list prezesa partii podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w warszawskim Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. "Dziś tu, na Rakowieckiej, stoimy nie tylko po to, aby oddać hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia i kultywować pamięć o nich, ale także w tym celu, by przywrócić im sprawiedliwość, by przywrócić znaczenie słowom, by przywrócić różnicę między dobrem a złem" – napisał Jarosław Kaczyński. "O prawdę o 1 i 17 września (1939 r.), o prawdę o zbrodniach obu okupantów, w tym o niemieckich obozach zagłady oraz łagrach, o prawdę o polskim państwie podziemnym i naszej walce z najeźdźcami, wreszcie i o tym, że II wojna światowa nie zakończyła się naszym zwycięstwem, nie zakończyła się odzyskaniem upragnionej wolności" – mogliśmy usłyszeć z listu. Czytaj także:

