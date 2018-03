Komorowski o degradacji Jaruzelskiego: To pomysł z piekła rodem, niegodziwość

Komorowski przypomniał, że istniała możliwość degradacji, ale trzeba to było zrobić na drodze sądowej. – Jestem dziwnie przekonany, że co by nie zrobili panowie z PiS-u, to gen. Jaruzelski zostanie zapamiętany jako gen. Jaruzelski. Mnie też wsadzał do obozu internowania, ale mścić się po tylu latach? – mówił.

Były prezydent odniósł się także do postaci Romualda Rajsa "Burego". – Dopuszczam możliwość stosowania strasznego wojennego prawa odwetu, bo tak było, ale tu nie było problemu odwetu. Tu była zbrodnia ludobójstwa. To jest wstyd dla wszystkich, którzy kochają tradycję Armii Krajowej. Powoływanie się na "Burego" to głupota – stwierdził.

Komorowski ocenił też, że Żołnierze Wyklęci zapłacili wysoką cenę. – Moim zdaniem to zjawisko, to nie jest wzór do naśladowania, bo to jednak była wojna bratobójcza. Czasami jest tak w życiu, że będąc ofiarą, człowiek staje się katem, albo ma inne winy. Głęboko wierzę w to, że Polacy są wielkim narodem. Wielkie narody powinny mieć odwagę zmierzenia się z małością, zdradą, hańbą – wyjaśniał.

Były prezydent nawiązał też do kryzysu polsko-izraelskiego. – Rząd zafundował ustawę, która wywołała falę negatywnych komentarzy na nasz temat. To były miliony wpisów (...) miałem podobny przypadek z Obamą, który chcąc zrobić Polakom przyjemność, użył sformułowania "polskie obozy śmierci". Była korespondencja z Białym Domem, a potem przeprosił. Za Obamą powtórzyły milion razy media, że prezydent USA przeprasza za to sformułowanie. To jest obrona dobrego imienia – ocenił.