Były szef SKW o decyzji ws. gen. Kraszewskiego: Ta sprawa ma drugie, a nawet trzecie dno

Na pytanie, czy dzisiaj, po ponownym sprawdzeniu generała, tym razem przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podjąłby taką samą decyzję jak rok temu, Bączek stwierdził, że tak. – Osoby, które zajmowały się tą sprawą podeszły do sprawy nierozważnie. Być może w trakcie postępowania sprawdzającego rozwiano te wątpliwości wobec generała. To jest jednak decyzja premiera i na pewno się do niej wróci – powiedział.