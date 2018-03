"Perspektywa Izraela i Polski jest odrębna". Wildstein o rozmowach w Jerozolimie

Jak relacjonuje dziennikarz RMF FM, po zakończeniu rozmów członkowie zespołu ze strony izraelskiej nie chcieli komentować efektów spotkania. Rzecznik MSZ Izraela Emmanuel Nahshon przyznał, że nie wie nawet czy odbędą się kolejne rozmowy. – Nie jestem powiadomiony o tym, że inne spotkanie jest zaplanowane. Ale dajmy sobie trochę czasu i zobaczymy, jak możemy zrobić postępy – dodał.

Komunikat po spotkaniu wydał izraelski MSZ. Poinformowano w nim, że strona izraelska wyraziła swoje zastrzeżenia kładąc nacisk na paragraf w tekście ustawy o IPN, który utrudnia poszukiwanie prawdy, oraz na otwartą debatę historyczną. Dialog z Polską określono jako "pogłębiony i otwarty".

Co na to strona Polska? Po rozmowach, z polskimi dziennikarzami rozmawiał Bronisław Wildstein. – Perspektywa Izraela i Polski jest odrębna – oświadczył. – Pytali nas na przykład, dlaczego akurat teraz ta ustawa. Mówiliśmy, że - oni sobie z tego nie zdają sprawy, ale jednak - obserwujemy, że wraz z czasem oskarżenia Polski o uczestnictwo w Holokauście narastają, natomiast narodowość nazistów się gdzieś rozpływa – relacjonował członek polskiego zespołu.

Wildstein ocenił, że wiedza członków zespołu izraelskiego na temat ustawy nie była taka dokładna. – Oni ją przeczytali, ale chyba nie przeanalizowali, natomiast mieli różnych podpowiadaczy, którzy podpowiadali jak najgorsze interpretacje – wskazał.

Na pytanie czy rozmowa uspokoiła stronę izraelską w kwestii konsekwencji przyjęcia nowelizacji o IPN, Wildstein podkreślił, że jest za wcześnie aby wyrażać taki osąd. – Natomiast rozpoczęliśmy dialog, a to zawsze służy uspokojeniu. Porozumiewamy się. Wszyscy czekamy bardzo na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, ale to jest niezależny trybunał, to musi potrwać