Kolejna niespodzianka Stanowskiego. Nowa twarz w Kanale Zero

Kanał Zero, zgodnie z zapowiedzią, wystartował w czwartek 1 lutego o godz. 20.00. Za projekt odpowiada Krzysztof Stanowski, założyciel portalu piłkarskiego Weszło, który w ubiegłym roku odszedł z innego projektu na YouTube – Kanału Sportowego. Jako pierwsza na Kanale Zero została wyemitowana rozmowa ze Stanowskim, którą poprowadził Przemysław Rudzki. Przybliżyli m.in. ramówkę nowego projektu. Dzień później na kanale pojawił się wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Przeprowadzili go wspólnie Krzysztof Stanowski oraz znany z RMF FM Robert Mazurek. Jeśli chodzi o wyniki oglądalności, już w pierwszych dniach Kanał Zero zdeklasował Kanał Sportowy i nie może narzekać na brak zainteresowania. W niedzielę 24 marca przekroczył milion subskrypcji.

Szczepan Twardoch dołącza do Kanału Zero

Krzysztof Stanowski poinformował w poniedziałek po południu, że nadchodzą zmiany w Kanale Zero. Zapowiedział, że do jego projektu mają dołączyć kolejne osoby. "W tym tygodniu trzy kolejne osoby dołączą do Kanału Zero" – przekazał na X. We wtorek ujawnił pierwsze nazwisko. To Maria Stepan. Dziennikarka była wcześniej związana z Radiem Plus, Radiem ZET i TVP. Jest też autorką książki "Człowiek to człowiek, a śmierć to śmierć". Zajmuje się relacjami i reportażami z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i Gruzji.

W środę Stanowski opublikował na X post, w którym zapowiedział kolejną gwiazdę swojego kanału. "Kto będzie nowym asem w talii @K_Stanowski? Aktor? Muzyk? Pisarz? Polityk? Kolejny znany dziennikarz? A może ktoś zupełnie inny, jak myślicie? Odpowiedź na to pytanie poznacie już dziś o 20!" – zapowiedział. Niespodzianką okazał się słynny polski pisarz Szczepan Twardoch, którego dziennikarz oficjalnie powitał w zespole.

Maciej Wilk dołącza do ekipy Stanowskiego

Trzecie nazwisko poznaliśmy w czwartek wieczorem. O godz. 20.00 na antenie pojawiła się nowa twarz Kanału Zero – Maciej Wilk, były wiceprezes LOT-u a obecnie wiceprezes kanadyjskich linii lotniczych Flair Airlines. Wilk jest również prezesem stowarzyszenia "Tak dla CPK". Przedstawił go Robert Mazurek. Poprowadzi format "Zero Aero".

W swoim cyklu w Kanale Zero będzie opowiadał o branży lotniczej. W rozmowie z Robertem Mazurkiem stwierdził, że nagrał już pierwszy odcinek. Nie wiadomo jednak jeszcze, kiedy zostanie on opublikowany. Kilka tygodni temu Wilk uczestniczył w debacie Kanału Zero dotyczącej Centralnego Portu Komunikacyjnego.

