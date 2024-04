Co dalej ze sprawą Ewy Wrzosek? Jest stanowisko prokuratury

W czwartek wPolityce.pl poinformowała, że Prokuratura Regionalna w Łodzi wycofała z Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu prokurator Ewie Wrzosek. Informację tę portal potwierdził w SN.

Prokurator Krajowy: Nie ma podstaw do kierowania wniosku o uchylenie immunitetu Wrzosek

Do sprawy odniósł się podczas piątkowej konferencji prasowej Dariusz Korneluk, którego w sposób wątpliwy prawnie premier Donald Tusk powołał na stanowiska stanowiska I zastępcy Prokuratora Generalnego oraz Prokuratora Krajowego. – Podjąłem decyzję przeniesienia tej sprawy i wyznaczyłem jednostkę w Łodzi. Nie miałem wpływu na to, kto będzie prowadził tę sprawę – zastrzegł na początku.

– Sprawa trafiła do prokuratury regionalnej, rozpoznał ją – jak słyszę – naczelnik wydziału postępowania gospodarczego, wieloletni naczelnik, z dużym doświadczeniem. Jego ocena merytoryczna jest taka, jak się zapoznałem, że nie ma podstaw do kierowania wniosku o uchylenie immunitetu prokurator Ewy Wrzosek – poinformował Korneluk.

Afera z kampanią w tle

Przypomnijmy, że w grudniu 2022 roku Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie immunitetów dwóm warszawskim prokuratorom. Dotyczyły one Ewy Wrzosek – prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów i Małgorzaty Mróz – prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz w Warszawie. Tłem zarzutów była kampania prezydencka w 2020 r. oraz dwa wypadki warszawskich autobusów, które miały miejsce w tym czasie. Do pierwszego z nich doszło nieopodal mostu im. Grota-Roweckiego, zginęła jedna osoba. Kierowca autobusu został wówczas oskarżony o prowadzenie pojazdu po zażyciu narkotyków. Wrzosek miała przekazywać informacje ze śledztwa, z którym nie była w żaden sposób związana, właśnie prezydentowi stolicy.

Na początku marca tego roku Sąd Najwyższy postanowił, że prokurator Mróz zachowa immunitet. Wówczas wciąż toczyło się jednak postępowanie dotyczące drugiej prokurator.

– Jeżeli prok. Mróz nie popełniła żadnego przestępstwa to trudno było mi ją nakłaniać do popełnienia przestępstwa, którego ona nie popełniła – mówiła wówczas Ewa Wrzosek.

Zmiana ws. Wrzosek. Jej sprawę przejęła prokuratura w Łodzi

W jej sprawie nastąpiła jednak w ostatnim czasie istotna zmiana. Przekazano ją bowiem ze szczecińskiej prokuratury do Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Szansa na wyrok SN ws. immunitetu Wrzosek miała być 24 kwietnia br. Do wtedy właśnie SN odroczył posiedzenie, dając czas łódzkiej prokuraturze na zapoznanie się z aktami sprawy i przygotowanie stanowiska. Wczorajsza decyzja oznacza, że Sąd Najwyższy sprawy rozstrzygać nie będzie musiał.

Czytaj też:

Nagły zwrot ws. Ewy Wrzosek. "Ktoś bardzo się stara"Czytaj też:

Ruch prokuratury ws. Ewy Wrzosek. "Aresztowań ciąg dalszy"Czytaj też:

"Nie powinno się podawać ręki". Mocna reakcja na wpis prokurator Wrzosek