Kierownik z Urzędu Miasta namawia do wchodzenia na zamarznięte jezioro. WOPR: To skandal i głupota

Chociaż wpis urzędnika pojawiła się na jego prywatnym profilu i poza godzinami pracy, został ostro skrytykowany przez media. Marcin Charęza zachęcał bowiem we wpisie do jazdy po niezabezpieczonym akwenie, gdzie pomimo niskiej temperatury może dojść do załamania się lodu. "Kto się boi, ten siedzi w domu" – miał napisać urzędnik w serwisie społecznościowym.

– Wchodzenie na taki lód jest głupotą – komentuje całą sytuację Jacek Kleczaj, kierownik WOPR w Szczecinie. Jak dodaje ratownik, nieodpowiedzialne jest też namawianie innych ludzi do ryzykowania, poprzez ślizganie się po zamarzniętych jeziorze. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przestrzega, że na akwenach, które nie są sprawdzone i zabezpieczone przez ratowników, nie wiadomo jak gruby jest lód i może dojść do jego załamania.

W związku z niską temperaturą miasto zdecydowało się natomiast na przedłużenie działania lodowisko na Arkonce, gdzie mieszkańcy mogą bezpiecznie jeździć na łyżwach.

Biuro prasowe Urzędu Miast odmówiło komentarza w sprawie wpisów kierownik zespołu ds. organizacji ruchu. Jak nas poinformowano, Urząd Miasta nie będzie komentować zachowań i działań swoich pracowników w czasie wolnym od wykonywanych obowiązków.