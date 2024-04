Pokazano stroje Adidasa dla polskich olimpijczyków. Fala krytyki

W piątek odbył się premierowy pokaz strojów biało-czerwonych na ceremonię otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu oraz strojów sportowych, w który nasi sportowcy będą walczyć o medale. Ubrania firmy adidas miały oficjalną premierę dzień wcześniej w stolicy Francji, gdzie obecni byli polscy olimpijczycy, m.in. młociarka Anita Włodarczyk czy siatkarze Aleksander Śliwka i Łukasz Kaczmarek.

– Mam nadzieję, że wszyscy będziemy dumni z tego, jak będą wyglądali nasi zawodnicy i nasze zawodniczki. Na pewno na igrzyskach w Paryżu zdobędziemy 300. medal dla Polski. Mam też nadzieję, że tych krążków będzie dużo. Pamiętajmy, że każdy medal to jest ciężka praca naszych sportowców, by najpierw zakwalifikować się na tę imprezę, a następnie by stanąć na podium. Liczę, że Mazurek Dąbrowskiego będzie wielokrotnie grany – powiedział podczas prezentacji w Warszawie prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

Co istotne, w przypadku poprzednich dużych imprez sportowych, w tym igrzysk olimpijskich, stroje dla reprezentantów naszego kraju projektowała polska firma 4F. "Odpowiadając na liczne pytania, informujemy, że decyzję o tym, kto ubierze polskich sportowców na Igrzyska Olimpijskie podjął w 2023 niezależnie Polski Komitet Olimpijski, a MSiT nie miało na nią wpływu. MSiT dokłada i będzie dokładać wszelkich starań, aby współpracować z polskimi firmami" – czytamy w wyjaśnieniu resortu sportu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Internauci zażenowani

Krytyczną uwagę internautów i komentatorów przykuła estetyka (a raczej jej brak) strojów przygotowanych przez Adidasa.

Oto niektóre z komentarzy: "Syf nieprawdopodobny. Dresy z lumpeksu, wymiętolone jakieś. Nazwa Polska jak pomazana flamastrem. Kto ten badziew odebrał?"; "wspaniałe te polskie stroje. Kobiety wyglądają jak każda typowa Julka chodząca na siłownię, a mężczyźni jak bogatszy Seba. Sam napis i jego kolor jest tak kreatywny oraz ładny, że wypada tylko na niego zwymiotować (nie przestawiając się uśmiechać, bo adidas to niemiecka firma)"; "stroje wizualnie są byle jakie..."; "niestety, nie podzielam entuzjazmu. Kolorystyka nie przypomina barw narodowych. Wstyd, blamaż"; "te stroje wyglądają tragicznie".

