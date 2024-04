Lisicki: Chrześcijański Rzym wyrósł z grobu św. Piotra

– W dużym stopniu chrześcijański Rzym wyrósł z grobu świętego Piotra, wyrósł z tego ziarna, którym była śmierć Piotra i jego męczeński grób, pamięć o nim przechowywana przez całą rzymską wspólnotę – podkreśla z Rzymu Paweł Lisicki. W mieście tym trwają obecnie prace nad filmem na podstawie jego książki "Grób Rybaka".

Redaktor naczelny przypomniał, że wszyscy którzy chcieliby wesprzeć jego powstanie, mogą to zrobić wspierając zbiórkę na platformie Zrzutka.pl.

– W ten sposób odsłaniamy prawdę o tym, czym był i czym jest Kościół Rzymski. Ten Kościół bez którego Polska by nie istniała – wskazuje publicysta.

Zbiórka na film Pawła Lisickiego. Ty też możesz pomóc

Historia odkrywania grobu świętego Piotra w Rzymie wydarzyła się naprawdę. Wszystko działo się w najgorszym okresie II wojny światowej. To wtedy wysłani przez Piusa XII archeologowie odkryli starożytny cmentarz pod Bazyliką i położony w jego centrum grób Apostoła.

Kto chce, żeby na ten temat powstał pierwszy polski film może już w tym pomóc na zrzutce! – Wielkie lewicowe media wciąż podważają istnienie i obecność grobu św. Piotra w Rzymie. Dlaczego to robią? Dlaczego nie chcą uznać tego, co odkryli archeologowie w latach 40. w Rzymie? Dlaczego nie chcą dostrzec grobu św. Piotra, który znajduje się bezpośrednio pod bazyliką św. Piotra? Kto chce to zrozumieć, proszę by wsparł produkcję filmu "Grób Rybaka" na zrzutce – apeluje Paweł Lisicki.

Czytaj też:

"Grób Rybaka". Paweł Lisicki: Historia przypominająca film sensacyjnyCzytaj też:

Piotra nie było w Rzymie?