Żydowska organizacja złożyła skargę do KRRiT. Na słowa ks. Zielińskiego i milczenie Karnowskiego

– To zupełnie inny system wartości, inna koncepcja prawdy. Dla nas prawda oznacza zgodność tego, co mówię z faktami. Dla Żyda prawda oznacza zgodność tego, co on mówi z dobrem przez niego pojętym. Jeśli Żyd jest religijny, to prawda oznacza coś czego Bóg chce. Jeśli jest to Żyd niereligijny, to prawda jest czymś subiektywnym, albo prawdą będzie to, co będzie służyło interesom Izraela. Żydzi mają taki swój gatunek literacki – haggada - często te opowieści nie mają nic wspólnego z faktami. Jeśli my zwracamy na to uwagę, że to nieprawda, to mamy takie reakcje, jakie mamy – mówił 24 lutego w "Salonie dziennikarskim" ks. Zieliński. Duchowny odnosił się w "Salonie dziennikarskim" do kryzysu w stosunkach polsko-izraelskich.

Słowa te odnotował dziennik „Jerusalem Post”, a skargę w związku z tą wypowiedzią złożył do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Co oburzyło tę organizację? "Twierdzenie, że Żydów cechuje kłamstwo w sposób oczywisty łamie art. 18 p. 1 Ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (Dz.U.2017.0.1414 t.j. – Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji z późniejszymi zmianami). Artykuł ten stanowi, że: Art. 18. 1. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość. Tak samo złamało ten artykuł zachowanie prowadzącego tę audycję Michała Karnowskiego, który nie odniósł się do słów ks. Zielińskiego" – czytamy w uzasadnieniu.

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce wnosi do KRRiT "o ustosunkowanie się do słów ks. Zielińskiego oraz milczenia M. Karnowskiego, oraz o podjęcie działań, by uniemożliwić łamanie przez publiczne medium ustawy o KRRiTV dalsze obrażanie obywateli".