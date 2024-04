Poród przy granicy z Białorusią. SG: Erytrejka z noworodkiem przebywają w szpitalu

We wtorek około godz. 10:30 na terenie ochranianym przez placówkę w Białowieży funkcjonariusze Straży Granicznej znaleźli kobietę, która potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej. Okazało się, że kilkanaście godzin wcześniej urodziła dziecko. Początkowo służby podały, że to obywatelka Etiopii. Teraz wiadomo, że nielegalna migrantka pochodzi z Erytrei.

"Erytrejka z noworodkiem, której udzielono pomocy przy granicy polsko-białoruskiej, pozostaje na terytorium Polski i aktualnie przebywa w szpitalu w Hajnówce. Cudzoziemka złożyła deklarację o chęci ubiegania się o udzielenie ochrony w Polsce dla niej i jej dziecka" – czytamy w komunikacie Straży Granicznej.

"Jak tylko stan zdrowia kobiety pozwoli, Straż Graniczna, zgodnie z obowiązującym prawem, przyjmie wniosek o udzielenie takiej ochrony i przekaże do rozpatrzenia Szefowi Urzędu ds. Cudzoziemców" – wskazano.



Grupa ponad 200 migrantów szturmowała granicę z Białorusią

W ubiegłym tygodniu grupa ponad 220 migrantów próbowała siłowo przekroczyć granicę z Białorusią. Cudzoziemcy rzucali w polskie służby konarami drzew i kamieniami. Funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze Wojska Polskiego odparli kolejną próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez ponad 220-osobową grupę migrantów.

"W rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Białowieży 10 kwietnia około godz. 10:00 doszło do próby siłowego przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przez rzekę graniczną Przewłoka. Grupa ponad 220 cudzoziemców próbowała nielegalnie w ten sposób dostać się do Polski. Cudzoziemcy byli bardzo agresywni – rzucali konarami drzew i kamieniami w kierunku patroli Straży Granicznej i Wojska Polskiego, by w ten sposób utorować sobie drogę na zachód Europy. W trakcie zdarzenia odebrano cudzoziemcom niebezpieczne narzędzie zrobione z drewna i gwoździ" – czytamy w komunikacie SG.

Na nagraniu widać dużą grupę osób stojącą przy granicy, niektóre z nich niosą drabiny. W stronę polskich służb rzucane są różne elementy.

"Odebrano cudzoziemcom niebezpieczne narzędzia. Migranci wycofali się w głąb Białorusi" – przekazała Straż Graniczna.

Czytaj też:

Białoruś sprowadziła czołgi pod granicę z Polską. "To manewry"Czytaj też:

Cudzoziemcy deportowani z Polski. "Stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa"