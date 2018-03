Zbigniew S. aresztowany. Znany biznesmen miał działać na szkodę spółki

"Sprawa dotyczy w głównym zakresie podjętych w roku 2014 działań związanych z nieprawidłowościami w obrocie mieniem spółki Viamot S.A. w Krakowie, skutkujących powstaniem szkody w wielkich rozmiarach w tej spółce (łączna kwota ok 29 milionów złotych)" – czytamy w komunikacie prokuratury.

W toku śledztwa ustalono, że osoby mające dbać o kondycję firmy (S. był jej prokurentem), w rzeczywistości działały na jej szkodę, podejmując działania zmierzające do wyprowadzenia składników majątku spółki poprzez m.in. zbywanie należących do niej nieruchomości po rażąco zaniżonych cenach.

W czwartek, 1 marca, S. usłyszał w tej sprawie zarzuty. "Dotyczą one wyrządzenia szkody majątkowej spółce w wielkich rozmiarach i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wielu wierzycieli" – informuje Prokuratura Krajowa.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa S. do 30 kwietnia. Biznesmenowi, który nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, grozi kara do 10 lat więzienia.

Wcześniej w tej same sprawie zarzuty usłyszały cztery inne osoby: Sebastian W., Mariusz R., Bartłomiej K., i Filip U., którzy – jak informuje PK – współdziałali ze Zbigniewem S. w popełnieniu przestępstwa. Wobec nich sąd również zastosował tymczasowy areszt. W stosunku do Sebastiana W. dokonano zabezpieczenia majątkowego w kwocie 360 tys. zł.