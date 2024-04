Sędzia Pawłowicz pyta o Niemców. Jasna odpowiedź gen. Kukuły

W środę szef Bundeswehry generał Carsten Breuer spotkał się z szefem Sztabu Generalnego polskiego wojska gen. Wiesławem Kukułą. Tematem rozmów obu wojskowych były współpraca militarna obu państw w ramach Unii Europejskiej i NATO, aktualna sytuacja bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu oraz dalsze zaangażowanie obu państw w pomoc wojskową i humanitarną Ukrainie.

Wpis na temat spotkania zamieściło także oficjalne konto szefa Bundeswehry w serwisie X. Jak czytamy, gen. Breuer "w pełnym zaufaniu" rozmawiał z polskim generałem na temat trzech "jasnych" priorytetów: projektach współpracy wojskowej, pomocy dla Ukrainy oraz przejęcia przez Niemcy "odpowiedzialności za wschodnią flankę NATO". Wpis przetłumaczył na polski ambasador Niemiec w naszym kraju Viktor Elbling. Właśnie to ostatnie stwierdzenie o przejęciu "odpowiedzialności" za wschodnią flankę NATO wywołało żywe komentarze ze strony polityków PiS oraz internautów.

Pawłowicz pyta Kukułę

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz postanowiła zapytać o sprawę szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukułę. "Mam pytanie do Pana Generała Kukuły. Szef niem.sztabu napisał po rozmowie z Panem,że Niemcy przejęli funkcje ochrony bezpieczeństwa wsch flanki NATO…Tj i polskiej granicy wschodniej… Czy to prawda? Czy Pan się zgodził na to? Proszę odpowiedzieć" – napisała była poseł.

Odpowiedź wojskowego nie pozostawia wątpliwości: "Szanowna Pani Profesor – Szef Obrony Niemiec nie napisał przywołanych przez Panią tez. Nasze rozmowy nie dotyczyły również opisanej przez Panią tematyki. Pozdrawiam".

"Dziękuję za odpowiedź. Uspokoił mnie Pan. Innych pewnie też" – odparła z satysfakcją Krystyna Pawłowicz. Dodała, że z radością przyjęła informacje o awansie gen. Kukuły na stanowisko szefa Sztabu Generalnego WP.

Czytaj też:

Ambasada Niemiec sfinansuje remont drzwi wejściowych do synagogi NożykówCzytaj też:

"Zrujnowaliście nasz kraj!". Czarnek ostro poucza ambasadora Niemiec