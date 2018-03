"Minister Błaszczak wyjaśni to do samego końca". Morawiecki o wydatkach MON

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do głośnej sprawy wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej. – Minister Błaszczak, kiedy został ministrem obrony narodowej, to zlecił audyt wszystkich działań zakupowych, zamówieniowych i ten audyt wkrótce będzie przygotowany – mówił, dodając, że: – Minister Błaszczak wyjaśni to do samego końca, czy jest to kwota porównywalna, uzasadniona, czy wszystkie te środki są po prostu uczciwie wydane – zapewnił podczas spotkania w Toruniu.

"Warto odnieść się do faktów"

Szef rządu zapewnił, że sprawa zostanie dogłębnie zbadana. Premier stwierdził, że należy porównać wydatki, o których donoszą media, z kwotami jakie były wydawane w poprzednich latach. Dopiero wtedy będzie można ocenić, czy 15 mln wydane w ciągu półtora roku przez pracowników MON to kwota za wysoka.

– Natomiast warto też w takiej sytuacji odnieść się do faktów, rzeczywistości i porównać jakie były wydatki w latach 2013, 2014, 2015, tak żebyśmy wiedzieli czy mówimy o wartościach porównywalnych. W tym przypadku na pewno muszę sprostować wraz z komunikatem MON, że te wydatki dotyczą całych służb zbrojnych, nie tylko MON, ale oczywiście tak czy owak kwota jest istotna i z całą pewnością wyjaśnimy to – mówił.