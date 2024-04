Nagłe lądowanie polskiego samolotu na Islandii. "Problemy zdrowotne"

– Potwierdzam, że jeden z naszych samolotów obsługujący rejsowe połączenie z Nowego Jorku do Warszawy lądował w Keflawiku na Islandii. Pilot podjął taką decyzję z uwagi na problemy zdrowotne jednego z pasażerów przebywających na pokładzie. My nie zdradzamy, o jakie problemy chodzi, ale w przestrzeni medialnej już się te informacje pojawiły – przekazał portalowi Onet Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT.

Media spekulują, że na pokładzie znajdowała się część osób towarzyszących w USA prezydentowi Andrzejowi Dudzie. – Nie mogę też potwierdzić, że na pokładzie tego samolotu była część prezydenckiej delegacji z podróży do USA i Kanady. Żadna linia na świecie, więc także i my, nie informuje mediów o takich rzeczach. Według moich informacji samolot wkrótce wystartuje i będzie kontynuował lot do Warszawy. Oczywiście już bez tego chorego pasażera, którego przejmują islandzkie służby medyczne – zaznacza rzecznik linii lotniczych.

"Fakt" podał, że maszyna, która przymusowo lądowała na Islandii to Airbus A330. Lot jest operowany przez Air Belgium, ale w ramach usług LOT-u i z częściowo polską obsługą.

Telewizja Republika informuje nieoficjalnie, że u jednego z pasażerów zaistniało podejrzenie ataku serca.

Prezydent Duda w Kanadzie

Prezydent Andrzej Duda przebywa obecnie w Kanadzie. Przywódca wziął udział w odbywającym się w Vancouver seminarium "Transatlantic Security in the Shadow of Russia’s Long War".

– Chcę podkreślić, że Polska wierzy w Sojusz Północnoatlantyckie jako główny filar bezpieczeństwa światowego, jako wspólnotę wolnych państw, opartą na uniwersalnych wartościach. Wierzymy że, pomimo poważnej sytuacji na Ukrainie i wynikających z niej zmian dla globalnego bezpieczeństwa, nic nie jest jeszcze przesądzone – mówił Andrzej Duda. – Wierzymy także w fundamentalną zasadę Paktu Północnoatlantyckiego – w zasadę solidarności i jedności: "jeden za wszystkich i wszyscy za jednego" – zaznaczył.

