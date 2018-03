"To w 2015 roku wydawano najwięcej". MON odpowiada na zarzuty

Do sprawy 15 mln zł, które wydano w ciągu ostatniego półtora roku, odniósł się również były minister obrony Antoni Macierewicz

– Tak, oczywiście, oczywiście. To są wydatki całej polskiej armii. To są wydatki całego wielkiego ministerstwa przez dwa lata. To wszystko co mam wam do powiedzenia – mówił Macierewicz w Sejmie.

Również premier Morawiecki podczas dzisiejszego wystąpienia zwrócił uwagę, że zanim się osądzi władze MON, należy porównać, jak podobne wydatki wyglądały w poprzednich latach. Dopiero wtedy będzie można ocenić – przekonywał premier – czy kierownictwo MON faktycznie wydało zbyt wiele pieniędzy.

MON zabiera głos ws. wydatków z kart kredytowych i płatniczych