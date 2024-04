Klimatyści zakłócili inaugurację sezonu wyścigów konnych na Służewcu

W sobotę na warszawskim Służewcu zainaugurowano sezon wyścigowy. Na trybunach zgromadziło się sporo ludzi, jednak cała impreza rozpoczęła się z opóźnieniem. Około 15:00, zaraz przed startem miała bowiem miejsce próba zakłócenia pierwszej gonitwy. Na tor wbiegło dwóch "aktywistów" z organizacji Ostatnie Pokolenie. Interweniowała ochrona.

Ostatnie Pokolenie na torze Służewiec. Klimatyści zakłócili inaugurację

Klimatyści wbiegli na tor służewiecki i obsypali się pomarańczowym proszkiem. Ochroniarze szybko usunęli ich z obiektu, jednak wyścig nie mógł rozpocząć się o czasie. Na miejsce przyjechała policja, która wylegitymowała i zatrzymała "aktywistów". Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty zakłócenia imprezy masowej.

"Akcja" Ostatniego Pokolenia była zaplanowana, o czym świadczy post opublikowany członków organizacji na X. "Pilne! Dwóch mężczyzn wbiegło na tor wyścigów konnych. Zakłócili otwarcie sezonu jeździeckiego" – pochwalili się na swoim profilu.

W argumentacji kuriozalnego przedsięwzięcia wskazano, że mężczyźni na torze Służewiec domagali się "zatrzymania budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad oraz przeznaczenia tych funduszy na tani i dostępny transport, głównie w Polsce powiatowej". "Nie zwalniamy tempa. Kryzys klimatyczny czekać nie będzie. Rząd dociska gazu na autostradzie do klimatycznego piekła" – wyrazili swoje przerażenie w serii kolejnych wpisów.

"Świadome dążenie do takiej zapaści społecznej to zbrodnia przeciwko ludzkości. Rozbudowa emisyjnej infrastruktury – jak autostrady – w 2024r to zbrodnia przeciwko ludzkości" – grzmieli w jednym z nich. W następnym poście zachęcali do wstąpienie w szeregi grupy i prosili o wsparcie finansowe.

Zablokowali mosty

Do incydentów w Warszawie doszło także w poniedziałek. – Przed godz. 10:00 pięć osób położyło się na jezdni na Moście Świętokrzyskim. Ruch był chwilowo wstrzymany. Na miejscu natychmiast pojawili się policjanci. Osoby blokujące ruch zeszły z jezdni. Zostały wylegitymowane – poinformowała w rozmowie ze stacją Polsat News komisarz Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji.

Do incydentu doszło także na Moście Śląsko-Dąbrowskim, gdzie cztery osoby próbowały zablokować przejazd. Zostały wylegitymowane. Do sądu przesłane będą wnioski o ukaranie.

