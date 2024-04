Prezydent nie zagłosuje w drugiej turze. "Żałuję, to pierwsza taka sytuacja"

Prezydent Andrzej Duda i premier Kanady Justin Trudeau spotkali się w sobotę w bazie marynarki wojennej Canadian Forces Base Esquimalt, drugiej co do wielkości bazie wojskowej armii kanadyjskiej.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP, przywódcy rozmawiali o współpracy polsko-kanadyjskiej, kwestiach bezpieczeństwa, a także zbliżającym się szczycie NATO w Waszyngtonie i oczekiwaniach z nim związanych.

Prezydent: Żałuję. To pierwsza taka sytuacja

Podczas wypowiedzi dla mediów prezydent były pytany między innymi, czy żałuje, że nie weźmie udziału w drugiej turze wyborów samorządowych w niedzielę.

– Żałuję. Jest to pierwsza taka sytuacja, ale co zrobić. Są też obowiązki międzynarodowe od bardzo dawna ustalane – w naszej sytuacji niebagatelne, bo te rozmowy z sojusznikami na temat bezpieczeństwa, mają swoją ogromną wartość – podkreślił.

Duda tłumaczył, że w pierwszej turze wyborów samorządowych, która odbyła się 7 kwietnia, głosował w Krakowie razem z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. – Nie wiadomo było, czy będzie druga tura. Liczyliśmy na to, że może krakowianie i my dokonamy dostatecznie twardego wyboru w pierwszej turze, ale się to nie udało – powiedział.

Druga tura wyborów samorządowych. Trwa głosowanie

Druga tura wyborów samorządowych odbywa się w niedzielę w 748 miastach i gminach, w tym w 60 miastach prezydenckich, m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Choć dziś głosować będą mieszkańcy tylko niektórych polskich miejscowości, cisza wyborcza obowiązuje w całym kraju, a za jej złamanie grożą surowe kary – nawet 1 mln zł za publikację sondażu.

Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7. Idąc na wybory, należy zabrać ze sobą dokument tożsamości. Głosowanie zakończy się o godzinie 21. Państwowa Komisja Wyborcza apeluje, by do lokalu wyborczego udać się jak najwcześniej i nie zwlekać do ostatniej chwili.