"Drobne 15 milionów dla noworesortowych dzieci w rodzaju Bartka-dumy Narodu". Kukiz o wydatkach w MON

"Wielkie mi larum... Drobne 15 milionów dla kilkudziesięciu (ale za to WYJĄTKOWYCH) noworesortowych dzieci w stylu Bartka-dumy Narodu" – tak do sprawy odniósł się Paweł Kukiz we wpisie w mediach społecznościowych. Muzyk nawiązał do postaci Bartłomieja Misiewicza.

Resort obrony odpiera zarzuty i odpowiada: "Łączna liczba kart oraz kwota wydatkowana w latach 2016-2017, która została podana w odpowiedzi na zapytanie Pana posła Piotra Misiło dotyczyła całych sił zbrojnych, a nie jedynie ministerstwa. "Nie były to też środki przeznaczone na wydatki reprezentacyjne jak twierdzą posłowie opozycji. Były to karty wykorzystywane do funkcjonowania jednostek wojskowych i ponad 100 ataszatów obrony funkcjonujących poza granicami państwa" – zapewnia MON.