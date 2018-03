Golec uOrkiestra nagrywa piosenkę o... działaczce NSZ

"1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto upamiętnia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia,którzy walczyli z narzuconą Polsce sowiecką okupacją. To niezwykłe, że właśnie dzisiaj nagrywaliśmy klip do filmu „Lawina” mówiącym także o tragicznej historii naszej cioci Stasi Golec ps. „Gusta”. Premiera już 15 marca. Chwała i Cześć Bohaterom!" – czytamy na facebookowym profilu zespołu.

Stanisława Golec dołączyła do NSZ w 1945 roku. Trafiła do oddziału Antoniego Bieguna ps. Sztubak, gdzie byli już jej dwaj bracai – Franciszek oraz Zygmunt. Miała wtedy niecałe 18 lat.

– To straszne, że taka młoda kobieta, która miała plany na życie została wywieziona w nieznanym kierunku i zamordowana. W Narodowych Siłach Zbrojnych miała narzeczonego. Zginęli oboje – mówił Łukasz Golec.