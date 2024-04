Wrocław: Zdecydowane zwycięstwo jednego z kandydatów

W drugiej turze wyborów samorządowych o fotel prezydenta Wrocławia walczyli dotychczasowy włodarz, Jacek Sutryk oraz poseł Trzeciej Drogi, Izabela Bodnar. Ostatecznie zwycięzcą został Jacek Sutryk z wynikiem 67,8 proc. głosów. Bodnar zdobyła 32,2 proc. głosów.

Prezentowane wyniki to badanie exit poll przygotowane przez Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Przypomnijmy, że exit poll to badanie sondażowe przeprowadzane wśród osób opuszczających lokale wyborcze. Bardziej precyzyjne są wyniki late poll, które opierają się na głosach policzonych przez komisje wyborcze.

Przypomnijmy, że w I turze wyborów Jacek Sutryk zdobył 38,9 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła poseł Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL) Izabela Bodnar, która uzyskała 31,4 proc.

W tegorocznych wyborach Jacek Sutryk startował z komitetu: Jacek Sutryk Lewica i Samorządowcy. Platforma Obywatelska nie wystawiła własnego kandydata. Finalnie lider PO Donald Tusk udzielił Sutrykowi poparcia. Mimo to wielu polityków Platformy Obywatelskiej dystansowało się od dotychczasowego włodarza miasta. W 2018 r. Jacek Sutryk wygrał wybory prezydenckie we Wrocławiu już w pierwszej turze, choć nieznacznie przekroczył barierę 50 proc. Wówczas popierały go Platforma Obywatelska, Nowoczesna oraz Lewica.

Bardzo niska frekwencja

Okazało się, że mieszkańcy Wrocławia nie byli szczególnie zainteresowani wyborami. Jak wylicza Onet, duże miasta powyżej 500 tys. mieszkańców notują zaledwie 29,2 proc. frekwencji. "Niechlubnym rekordzistą w kategorii miejskiej jest stolica najgorszego województwa – Wrocław z frekwencją na poziomie 26 proc. i spadkiem o 9,3 pp. w stosunku do I tury" – czytamy.

W niedzielę 21 kwietnia odbyła się II tura wyborów samorządowych. Ponowne głosowanie miało miejsce m.in. w 60 miastach prezydenckich, w tym w dziewięciu wojewódzkich: Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Najbardziej zacięty pojedynek dot. Krakowa oraz Wrocławia.

Zażarta walka w Krakowie. Tu nic nie jest jeszcze pewne

Co się dzieje we Wrocławiu? Bardzo niska frekwencja