"To moje wielkie marzenie". Andrzej Duda mówi, co chce osiągnąć do końca prezydentury

– Moim wielkim dążeniem jako prezydenta i moim wielkim marzeniem, które, mam nadzieję, uda się zrealizować jest to, żeby w momencie, w którym będę kończył swoją prezydencką służbę, przeciętnej polskiej rodzinie żyło się lepiej niż kiedy ją zaczynałem. Jeżeli to uda się osiągnąć, to będzie to dla mnie największa satysfakcja, bo o to właśnie chodzi w politycznej służbie żeby wszystkimi siłami starać się poprawić byt ludzi – mówił prezydent Andrzej Duda.