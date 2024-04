Nieoficjalne wyniki z prawie wszystkich komisji w Elblągu

Jak podały po godzinie 23 miejscowe media, z nieoficjalnych informacji z komisji wyborczych wynika, że Michał Missan prowadzi w wyścigu o fotel prezydenta Elbląga. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej miało zagłosować 58 procent wyborców.

Nieoficjalne dane, do których dotarło Radio Olsztyn pochodzą z 54 na 62 komisje wyborcze. Według nich Michał Missan ma 16-punktową przewagę nad kandydatem PiS Andrzejem Śliwką

W wyborach samorządowych 2024 o stanowisko prezydenta Elbląga walczyli także Stefan Rembelski, Paweł Rodziewicz oraz Sławomir Malinowski.

Wyniki pierwszej tury prezentowały się następująco: Michał Missan (PO) – 44,36 proc., Andrzej Śliwka (PiS) – 34,69 proc., Paweł Rodziewicz – 12,93 proc., Sławomir Malinowski – 5,41 proc., Stefan Rembelski – 2,61 proc.

Wybory samorządowe. Druga tura

Druga tura wyborów samorządowych została w niedzielę przeprowadzona w 748 miastach i gminach, w tym w 60 miastach prezydenckich.

Ponowne głosowanie odbyło się m.in. w: Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7. Głosowanie zakończyło się o godzinie 21. Państwowa Komisja Wyborcza apelowała, by do lokalu wyborczego udać się jak najwcześniej i nie zwlekać do ostatniej chwili.

Wyniki w sejmikach wojewódzkich

Dwa tygodnie temu w wyborach do sejmików wojewódzkich najwięcej głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego zakończyła wybory z wynikiem 34,27 proc. Druga Koalicja Obywatelska zdobyła 30,59 proc.

Na Trzecią Drogę głosowało 14,25 proc. (exit poll – 13,5 proc.), Konfederacja 7,23 proc. (7,5 proc.), a Lewica – 6,32 proc. (6,8 proc.).

Prawo i Sprawiedliwość wygrało w siedmiu, a Koalicja Obywatelska – w dziewięciu województwach.

