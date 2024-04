Cząstkowe wyniki z Olsztyna. Zacięta rywalizacja

Napływają cząstkowe wyniki wyborów w miastach, w których odbywała się druga tura. Gdzieniegdzie są bardzo wyrównane.

Szewczyk kontra Małkowski w Olsztynie

Oficjalne dane z 61 na 104 obwodów głosowania w ponownym głosowaniu w Olsztynie potwierdzają, że rywalizacja będzie najprawdopodobniej trwała do samego końca. Robert Szewczyk ma 52,73 proc. głosów, a na 47,27 proc. może liczyć Czesław Małkowski.

Robert Szewczyk reprezentuje komitet Koalicja Obywatelska, a Czesław Jerzy Małkowski to były prezydent stolicy Warmii i Mazur, który startował z własnego komitetu.

W Olsztynie, po wielu latach nastąpi zmiana władzy. Wybory samorządowe 2024 r. to pierwsze od ponad 15 lat, w których udziału nie brał aktualny prezydent Piotr Grzymowicz.

Wybory samorządowe

Druga tura wyborów samorządowych została w niedzielę przeprowadzona w 748 miastach i gminach, w tym w 60 miastach prezydenckich, m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7. Głosowanie zakończyło się o godzinie 21. Państwowa Komisja Wyborcza apelowała, by do lokalu wyborczego udać się jak najwcześniej i nie zwlekać do ostatniej chwili.

Wyniki w sejmikach wojewódzkich

Dwa tygodnie temu w wyborach do sejmików wojewódzkich najwięcej głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego zakończyła wybory z wynikiem 34,27 proc. Druga Koalicja Obywatelska zdobyła 30,59 proc.

Na Trzecią Drogę głosowało 14,25 proc. (exit poll – 13,5 proc.), Konfederacja 7,23 proc. (7,5 proc.), a Lewica – 6,32 proc. (6,8 proc.).

Prawo i Sprawiedliwość wygrało w siedmiu, a Koalicja Obywatelska – w dziewięciu województwach.

