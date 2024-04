Była reporterka "Panoramy" w "19.30". Kolejne zmiany w TVP

Po zmianach które zaszły w Telewizji Polskiej, większość dziennikarzy, do których widzowie TVP przyzwyczaili się przez ostatnie lata, nie pojawia się już na antenach. Choć minęło już kila miesięcy, to niemal każdego dnia, media donoszą o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się z nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Dawna dziennikarka "Panoramy" wraca do TVP

Jak informują Wirtualne Media, do TVP wróciła kolejna dziennikarka. Klaudia Kocimska dołączyła do zespołu flagowego programu informacyjnego stacji – "19.30". Przed 2017 rokiem pracowała w Telewizji Polskiej przez dwie dekady, m.in. w redakcji "Panoramy", gdzie zaczynała w 1997 roku jako reporterka. Później była wydawcą i autorką różnych programów o tematyce zagranicznej, m.in. "Studio Świat" i "Wszystkie Strony Świata". W połowie 2017 roku nie przedłużono z nią umowy.

Po zakończeniu współpracy z publicznym nadawcą, Klaudia Kocimska była związana z serwisem Holistic News, a od połowy 2018 roku – z Telewizją Polsat (jako menedżerka ds. produkcji w Polsat News i "Wydarzeniach").

Dziennikarka w ostatnich dniach przygotowywała materiały na temat wydarzeń za granicą do "19.30".

Nowe twarze w "19.30"

Wcześniej w serwisie informacyjnym TVP pojawiły się inne nowe twarze. Wirtualne Media przekazały kilka dni temu, że wydawcą w programie będzie Piotr Jaźwiński, ostatnio związany z TVN24.pl, a wcześniej przez prawie 25 lat z "Wiadomościami" TVP. Natomiast reporterem w "19.30" został niedawno Arkadiusz Pogłud. Poprzednio przez ponad 15 lat pracował w grupie ZPR Media, ostatnio w redakcji Muzo.fm.

"19.30" to flagowy program informacyjny TVP, który po rewolucyjnych zmianach wprowadzonych przez ministra Sienkiewicza, zastąpił "Wiadomości".

