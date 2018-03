Balcerowicz: Ludzie, którzy dokonują destrukcji, w ogóle nie zasługują na pieniądze

Zdaniem byłego ministra finansów, w rządzie są osoby, które w ogóle nie powinny zarabiać: – Na ile pieniędzy zasługiwał były minister Macierewicz? Pomijam tę kwestię 15 mln. Ludzie, którzy dokonują destrukcji na swoich odcinkach, w ogóle nie zasługują na żadne pieniądze. Natomiast ci, których nie dostrzegam, którzy robiliby dobrą robotę, zasługują na większe pieniądze.

Według Leszka Balcerowicza, aby zmienić rząd, ludzie muszą się bardziej zmobilizować. – Trzeba pracować nad tym, jak wyjść z destrukcji. To bardzo ważne pytanie, trzeba nad tym się zastanowić (...) Opozycja musi akcentować to, co łączy a nie to, co dzieli. Podstawowe zadanie to odbudowa państwa prawa.

Gość "Piaskiem po oczach dodał", że polski "budżet trzeszczy". – Budżet trzeszczy i będzie jeszcze bardziej trzeszczał. Mateusz Morawiecki odpowiada za całą politykę gospodarczą. Przed i po zmianach w rządach. Jego rząd upolitycznia gospodarkę – stwierdził były prezes NBP.