Tragiczny wypadek na A4. Dwie osoby nie żyją, siedem jest rannych

Do wypadku doszło po godzinie 2. w nocy. Na pasie autostrady A4 w kierunku Wrocławia zderzyły się bus i auto dostawcze. Zginęły dwie osoby. Sześciu pasażerów busa z obrażeniami ciała zostało przewiezionych do szpitala. W stanie ciężkim trafił do szpitala również kierujący dostawczym samochodem marki renault. Według wstępnych ustaleń policji to on jest sprawcą tego zdarzenia.

Autostrada była zablokowana przez 7 godzin.