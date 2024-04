Pozwólmy prawdzie wydobyć się z podziemi. Wesprzyj film Pawła Lisickiego

Paweł Lisicki przebywa w Watykanie, gdzie trwają zdjęcia do filmu "Grób Rybaka". Scenariusz oparty jest na jedynej polskiej książce, opisującej badania watykańskich podziemi, na śledztwie dziennikarskim Pawła Lisickiego – "Grób Rybaka".

"Grób Rybaka". Trwają zdjęcia do filmu

– Spełniam obietnicę, którą Państwu złożyłem, że powstanie film w oparciu o moją książkę – mówi na nowym nagraniu z Watykanu redaktor naczelny "Do Rzeczy". Redaktor naczelny przypomniał, że wszyscy którzy chcieliby wesprzeć jego powstanie, mogą to zrobić wspierając zbiórkę na platformie Zrzutka.pl.

– Zachęcam do wsparcia. Pozwólmy prawdzie wyjrzeć na zewnątrz, a ściślej mówiąc, pozwólmy prawdzie wydobyć się z podziemi – mówi Paweł Lisicki.

Zbiórka na film Pawła Lisickiego. Ty też możesz pomóc

Historia odkrywania grobu świętego Piotra w Rzymie wydarzyła się naprawdę. Wszystko działo się w najgorszym okresie II wojny światowej. To wtedy wysłani przez Piusa XII archeologowie odkryli starożytny cmentarz pod Bazyliką i położony w jego centrum grób Apostoła.

Kto chce, żeby na ten temat powstał pierwszy polski film może już w tym pomóc na zrzutce! – Wielkie lewicowe media wciąż podważają istnienie i obecność grobu św. Piotra w Rzymie. Dlaczego to robią? Dlaczego nie chcą uznać tego, co odkryli archeologowie w latach 40. w Rzymie? Dlaczego nie chcą dostrzec grobu św. Piotra, który znajduje się bezpośrednio pod bazyliką św. Piotra? Kto chce to zrozumieć, proszę by wsparł produkcję filmu "Grób Rybaka" na zrzutce – apeluje Paweł Lisicki.

